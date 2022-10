Documenta il fatto un video pubblicato sui suoi canali social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il neonato è «portato come un pacco su uno scooter. A Napoli troppi adulti irresponsabili continuano a trasportare, in maniera incosciente e senza misure di sicurezza, bambini, anche molto piccoli, su moto e scooter nonostante la tragedia di qualche tempo fa del bambino di 4 anni morto in seguito ad un incidente mentre era in scooter col padre nei pressi di piazza Garibaldi».

L’ultimo episodio è segnalato al corso Garibaldi. Nel filmato registrato dal passeggero di un’automobile, che ha riportato la vicenda a Borrelli, si vede che sullo scooter viaggiano due adulti, un uomo e una donna, questa senza casco e che tiene in braccio un neonato.

«Abbiamo segnalato l’episodio alle autorità, affinché i due genitori irresponsabili siano individuati e denunciati» dichiara Borrelli con il conduttore radiofonico La Radiazza, Gianni Simioli. «Stiamo ricevendo sempre più segnalazioni relative a questo assurdo fenomeno sul quale le autorità devono intervenire duramente prima che si verifichi un’altra tragedia. Chi mette in pericolo in questo modo l’incolumità dei propri figli, anche piccolissimi e neonati, non è in grado di fare il genitore e quindi i figli sono da dare in affidamento».