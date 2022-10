Napoli, un grosso topo morto appeso a un filo dietro piazza Plebiscito

Simbolo di degrado e di abbandono. Sulle rampe paggeria, alle spalle di Piazza del Plebiscito, resta in vista un topo in bella mostra appeso in aria. E’ l’onorevole Francesco Emilio Borrelli che denuncia l’accaduto sul suo profilo facebook: «Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per quel topo appeso, – dichiara Borrelli – siamo venuti a controllare di persona e lo abbiamo trovato li. Una scena orribile e macabra. L’area è invasa da monnezza, soprattutto a causa dell’inciviltà, lanciata anche in aria e con alcuni rifiuti rimasti incastrati su dei piloni, e topi, attirati dalla spazzatura, soprattutto i resti di cibo. La richiesta dunque di un urgente intervento di derattizzazione e la rimozione della carcassa».

