Ancora un incidente di percorso nel famigerato torneo di tennis che è stato organizzato a Napoli. La troppa umidità fa sospendere il match in programma. Domani si riprenderà, il pubblico inizia a non apprezzare.

Abbiamo precedentemente raccontato, come le troppe insidie sul campo fatto edificare a Napoli, per ospitare un importante evento tennistico l’ATP 250, abbiano rallentato e non di poco la programmazione.

Questa sera un match che vedeva contrapporsi l’italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta è stato sospeso poiché il tasso d’umidità superava le soglie consigliate, previste per un incontro su un terreno sintetico. L’incontro (ultimo della giornata) valevole per accedere al turno successivo era fermo sul 3 a 0 a favore dell’atleta iberico.

Il regolamento recita che in queste condizioni i tennisti possono scivolare più del previsto, rendendo ogni azione di gioco pericolosa e difficile da svilupparsi. Nel momento in cui i direttori di gara hanno sancito la sospensione del match, i tifosi hanno abbandonato gli spalti dispiaciuti.

I tennisti impiegati nel match, avrebbero tranquillamente continuato la loro partita, come cosi da loro dichiarato. L’unico atleta a ritirarsi per le condizioni avverse del manto sintetico è stato Moutet.

L’incontro riprenderà tuttavia in mattinata. Tra i vari incontri presenti sul cartellone, validi per accedere ai quarti di finale, spiccano quelli che vede come protagonisti Berrettini e Musetti.