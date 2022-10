La manifestazione si terrà a Napoli il 5 novembre. I temi che verranno sviluppati vertono sul caro bollette, i salari e le pensioni basse, sulla privatizzazione e sulla mancanza di lavoro.

Noi non paghiamo è questo lo slogan nonché il comune denominatore della manifestazione che avrà luogo a Napoli il prossimo 5 novembre. Un campagna contro le continue vessazioni e rinunce che i cittadini sono disposti a fare, pur di arrivare a fine mese.

Una serie di azioni coordinate in ogni città, a partire dalla manifestazione che si terrà a Bologna il prossimo 22 ottobre.

Il senso di questa manifestazione è quella di catturare l’attenzione delle persone e di aumentare il numero dei manifestanti. Ogni volta che gli attivisti scendono nelle piazze italiane a manifestare.

Una partecipazione congiunta e corale, che mette al primo posto il benessere economico del cittadino, che viene puntualmente penalizzato dal continuo aumento delle bollette. Redendo questi aumenti la vita di molti persone un vero inferno quotidiano.

Ricordando che i disoccupati del movimento 7 novembre «sono stati i primi in Italia a riprendere la pratica del movimento di protesta inglese Don’t pay bruciando simbolicamente centinaia di bollette fuori dalla sede della Posta Centrale di Napoli».

Gli attivisti di Noi non paghiamo spiegano che è in corso la costruzione “di un processo di mobilitazione fatto di confronto tra realtà e comunità in lotta, connessioni, crescita e di cura collettiva contro la barbarie di questi tempi. Sappiamo che i problemi degli aumenti e del carovita non potranno risolversi senza che si crei una reale e generalizzata opposizione al sistema economico e produttivo che determina inflazione, speculazione finanziaria, guerra. Nel mentre altri fattori concorrono a rendere la situazione insostenibile: salari e pensioni basse, privatizzazioni, precarietà, licenziamenti e disoccupazione”.