Nella gestione del paziente, il ruolo dell’medico internista sta diventando sempre più importante. All’Ospedale del Mare si terrà il prossimo congresso giovani della Campania FADOI.

La centralità del ruolo del medico internista e la gestione del paziente critico pluri patologico: sono solo alcuni dei temi che i Giovani FADOI Campania (Società scientifica di Medicina Interna) affronteranno, in occasione del Congresso in programma martedì prossimo 25 ottobre 2022 a Napoli Ad introdurre i lavori l’intervento di Maria D’Avino, presidente FADOI Campania, e di Maria Gabriella Coppola, referente Giovani FADOI Campania.

In programma ci saranno ben sei sessioni e riguarderanno: scompenso cardiaco, malattie infettive, insufficienza respiratoria, rischio cardiovascolare, malattie rare e rischio cardio embolico.

Una giornata ricca di argomenti e d’incontri, prenderanno parte all’evento alcuni esperti in ambito nazionale. Il Congresso Giovani (FADOI) si incentrerà sull’importanza che ricopre questa professione nell’ambito medico sanitario e sulla continuità legala alla formazione professionale di quest’ultima.

“L’evento scientifico promosso dai Giovani FADOI Campania – ha spiegato la responsabile Maria Gabriella Coppola – prevede una giornata di analisi e di confronto sulle varie tematiche cliniche che l’internista quotidianamente affronta in corsia al fine di ottenere i risultati migliori per i pazienti”

In corso d’opera i giovani del FADOI, illustreranno la trattazione mediante supporto digitale di diversi casi clinici e come le scelte possono incidere dal punto di vista terapeutico, diagnostico, decisionale e gestionale. Il senso di questa iniziativa è far accrescere nel medico internista maggiore consapevolezza della centralità del proprio ruolo, oltre che sviluppare una maggiore attenzione per i pazienti.