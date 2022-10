Inizia una nuova era. Queste sono le parole succinte dell’assessore ai trasporti della città di Napoli Edoardo Cosenza. La linea 1 della metropolitana ora disporrà di treni all’avanguardia.

L’avventura del nuovo treno è iniziata dalla stazione di Piscinola. Dove sono saliti i primi passeggeri, parte della delegazione comunale, composta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore ai trasporti Edoardo Cosenza, il direttore delle linee metropolitane Vincenzo Orazzo e il direttore generale di Azienda Napoletana Mobilità Massimo Simeoli.

Il treno ha terminato la sua corsa nella stazione Municipio.

Il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi dichiara: “Un giorno importante perché viene inaugurato il primo dei tanti treni che circoleranno sulla Linea 1 commenta il primo cittadino. Questo significa una migliore qualità dei trasporti e treni più frequenti che ottimizzano il servizio per i cittadini”. Poi aggiunge: “Al momento si sta lavorando sulla Linea 6. Le commissioni di collaudo sono a lavoro già da qualche mese e ci auguriamo che tra la fine dell’anno, e l’inizio di quello nuovo, possa avvenire l’apertura della prima parte della Linea 6”.

Siamo solo all’inizio del potenziamento della linea metropolitana di Napoli, infatti secondo l’assessore Edoardo Cosenza, l’obiettivo ideale sarebbe quello di arrivare a 24 nuove unità da disporre sulla linea in questione. Di cui 10 sono già arrivate a Napoli nei mesi scorsi, 9 sono in partenza dalla Spagna e le restanti 5 sono stati ordinate.

Ricordiamo che la linea metropolitana di Napoli conta già 6 unità funzionanti. Un chiaro segnale proteso al rafforzamento di tutta l’arteria ferroviaria.

Ciò vuol dire ridurre i tempi d’attesa tra un convoglio ferroviario e l’altro, non appena entreranno in funzione tutti i treni. Secondo l’assessore ai trasporti Edoardo Cosenza, i tempi d’attesa si accorcerebbero in maniera significativa, portandoli a soli 3 minuti tra un treno e l’altro.