Napoli: Chiusa la storica pizzeria Brandi

E’ famosa in tutto il mondo perché è stata lei ad inventare la pizza margherita. Resterà chiusa per 2 giorni secondo disposizione dei NAS. La causa? Scarse condizioni igienico sanitarie.

E’ stata chiusa questa mattina dal Nucleo Anti Sofisticazione e dagli ispettori dell’ASL, dopo un controllo di routine. Tra le pizzerie più rinomate di Napoli nonché la prima pizzeria ad aver fatto conoscere la pizza margherita in tutto il mondo.

I controlli sono scattati inizialmente nel mese di agosto, quando in loco gli ispettori avevano notato già, l’inadempienza da parte del proprietario in merito alle condizioni igienico-sanitarie, risultate giù scadenti nel prima fase d’ispezione.

A distanza di due mesi NAS coadiuvati dall’ASL, sono ritornati ad effettuare le verifiche presso lo stabile situato in via salita Sant’Anna. Ma ancora una volta hanno riscontrato la stessa problematica. Motivo per il quale è stata disposta la chiusura immediata (2 giorni) della pizzeria.

Il titolare con un messaggio scritto fuori alla pizzeria, chiarisce i motivi della chiusura con seguente motivazione “per manutenzione straordinaria”. Attualmente gli organi incaricati stanno svolgendo ulteriori perizie tecniche, che se danno esito negativo, sono protese ad inasprire ancora di più la sanzione applicata.

Ricordiamo che la pizzeria Brandi, è sorta in una area centralissima di Napoli, è stata aperta nel 1760, viene annoverata negli annali storici, come la pizzeria più antica del mondo.

Nel 1889 ha ideato la pizza più famosa al mondo, che richiama i colori del nostro vessillo nazionale, oltre ad essere stata preparata in onore alla regina Margherita. Nel 2017 lanciò una margherita speciale per celebrare il riconoscimento Unesco attribuito alla pizza