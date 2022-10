Napoli si è arreso dopo un lungo inseguimento con le forze dell’ordine. E’ stato arrestato in via Vespucci. Accusato di minacce di morte ai danni della sua ex compagna.

E’ stato fermato e poi arrestato a Napoli, un uomo 45enne, pregiudicato, con altri precedenti penali, nonché già noto ai carabinieri. Al momento del fermo era anche sprovvisto di patente. Sono scattate subito le manette, ora è accusato di atti persecutori nei confronti della donna.

Gli agenti sono intervenuti durante un servizio di controllo sul territorio. Quando una donna alla guida della sua autovettura li ha affiancati, indicando a loro che sul ciglio della strada opposto, vi era un uomo fermo in un’altra macchina (non conosciamo il modello dell’auto in questione).

La donna ha denunciato cosi l’episodio alle forze dell’ordine, facendogli presente che quel signore è il suo ex compagno ed era lì per un regolamento di conti. L’operazione è stata eseguita in Via Vespucci.

Dopo il fermo ha cosi raccontato agli agenti che è stata minacciata di morte, inseguita e poi pedinata dal losco individuo. L’uomo è stato tempestivamente fermato, al momento della cattura, ha continuato a minacciare la donna, ancora visibilmente turbata e scossa per quanto accaduto.

Secondo le prime dichiarazioni, non è stata la prima volta che l’uomo assumesse questo iter comportamentale, infatti già in altre occasioni l’ha minacciata e poi aggredita.