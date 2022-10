Morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, musica in lutto

È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Da anni era ormai lontano dal gruppo, dal quale si era allontanato dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», dice la band. «Le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane», fanno sapere fonti vicine alla famiglia. «I funerali saranno giovedì a Genova», aggiungono le stesse fonti. Luogo e orario non sono ancora noti.

Franco Gatti non si era mai ripreso dalla morte del figlio Alessio, a soli 23 anni, causata da un cocktail fatale di alcol e droga avvenuta il 13 febbraio del 2013, proprio nel giorno in cui i Ricchi e Poveri avrebbero dovuto esibirsi sul palco dell’Ariston, in una delle edizioni condotte da Fabio Fazio. Naturalmente l’esibizione fu cancellata, dopo che il giovane fu trovato senza vita nel suo appartamento di Capolungo a Nervi. E proprio ad Alessio era stata dedicata l’ultima intervista televisiva che Franco Gatti aveva rilasciato nell’ottobre del 2019 a Caterina Balivo per il programma “Vieni da me”. «Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia», aveva detto Gatti. Che aveva chiarito anche le circostanze della morte di Alessio, parlando di una «prima assunzione» di un cocktail di alcool ed eroina, che gli aveva procurato un infarto fatale. «Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così», aveva detto il cantante, sottolineando che il ragazzo aveva una dipendenza da alcol ma non dalla droga.