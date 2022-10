Miriel, 23 anni, è la vittima dello schianto contro l’uomo a piedi sull’A3: gravissima la fidanzata

Miriel Zanfardino, 23 anni, è la vittima dell’incidente sul raccordo tra A1 e A3 di domenica sera. L’altra vittima è il 50enne rom che era a piedi in autostrada. Grava Antonella, la giovane di Afragola rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, all’altezza dello svincolo del Centro Direzionale, rischia di avere delle grosse ripercussioni alla vista. La giovane è ricoverata all’Ospedale del Mare; a quanto pare le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore e non è in pericolo di vita. pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad un delicato intervento agli occhi. Morto, appunto, il fidanzato Miriel Zanfardino, 23 anni sempre di Afragola.

I fatti

Quella di domenica è stata una serata tragica sulla autostrada A1 Napoli-Roma. Poco prima delle 19.30 un uomo è stato investito in autostrada da una motocicletta, rimanendo ucciso sul colpo. Anche il guidatore della moto, 23 anni, Miriel Zanfardino di Afragola, ha perso la vita, mentre la ragazza che viaggiava con lui è ricoverata all’Ospedale del Mare. L’incidente è avvenuto tra il bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale, in direzione di Roma. Sembrerebbe che il pedone stesse attraversando l’autostrada a piedi.