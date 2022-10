I carabinieri, durante un servizio di controllo, hanno scoperto un mini market della droga in casa di un 57enne a Boscoreale: è finito così in manette P. P. di Poggiomarino, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione scoprendo un vero e proprio mini market della droga. Rinvenuti e sequestrati 207 grammi di hashish, 11 di cocaina e altrettanti di crack. Inoltre, sono rinvenuti anche 140 euro in contante ritenuti provento illecito, coltelli, tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il blitz è avvenuto dopo che i carabinieri avevano notato un sospetto via vai dall’abitazione, mettendo così fino allo smercio di stupefacenti condotto dall’uomo di Poggiomarino nella vicina Boscoreale.