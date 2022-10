Tra meno di due mesi si terrà la quarta edizione dei mercatini di Natale a Pietrarsa. Una ghiotta occasione per chi vuole promuovere il proprio cibo o la propria attività. Ecco tutti i passaggi per diventare un espositore.

Sembra ancora lontano il Natale targato 2022. Ma già sono aperte le iscrizioni a tutti coloro i quali vogliono esporre o vendere i loro prodotti tipici. Per aderire a questa iniziativa e assicurarsi uno stand al Museo Nazionale di Pietrarsa. Basta compilare una richiesta di adesione al seguente link, in cui ci saranno tutte le informazioni utili del caso.

Bisogna specificare il tipo di attività allegando la propria email e il recapito telefonico dell’azienda in questione.

La manifestazione avrà inizio il giorno 3 dicembre 2022 e terminerà l’8 gennaio 2023 secondo il seguente calendario: 3 e 4 dicembre, dal 6 all’11 dicembre, dal 13 al 30 dicembre con pausa nei giorni della Vigilia di Natale e di Natale. I Mercatini di Natale torneranno poi nel periodo dell’Epifania, dal 5 all’8 gennaio 2023. L’orario di ingresso all’evento è fissato a partire dalle ore 10:00, mentre la chiusura sarà alle ore 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:00).

Tuttavia agli espositori sarà consentito: di allestire la propria casetta in stile natalizio, ogni piccolo alloggiamento verrà dotato di corrente ad uso prettamente commerciale posizionato nella Galleria Dell’Area Espositiva.

Potranno vendere solo ed esclusivamente: addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali, non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici non industriali in conserve.

Per superare il bando di ammissione, bisogna rispettare infine questi requisiti professionali: appartenere al settore dell’artigianato, al settore agroalimentare, nonché i coltivatori diretti. Saranno ammessi anche le categorie professionali di carattere creativo, che vendono le proprie opere d’arti e opere d’ingegno tipiche del Natale.

Sarà cura di ogni espositore allestire la casetta e la decorazione della facciata espositiva.