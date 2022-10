Il 21 ottobre si esibirà all’anfiteatro di Pompei Max Gazzè, per uno spettacolo musicale unico nel suo genere. Dove molti anni fa si sono esibiti artisti di fama internazionale, tra cui i Pink Floyd. I fan dell’artista sono invitati a questo evento unico.

Il cantautore romano Max Gazzé accompagnerà i propri sostenitori, in un viaggio storico e musicale senza precedenti. Il tema della serata è legato ai Pink Floyd, che ha messo davvero tutti d’accordo nella realizzazione di concerto. Poiché la loro performance si è svolta sempre nell’anfiteatro pompeiano nel 1971.

Secondo cui ai fans verrà riservato il massimo della qualità sonora. Un concerto immersivo, cosi viene comunemente definito dagli artisti, un’esibizione musicale e scenica scandita da un’atmosfera surreale e magica. L’arena dei gladiatori è pronta a vivere uno dei momenti più belli degli ultimi anni.

Il concerto sfrutterà la migliore tecnologia possibile, sviluppata in simbiosi da TIM e Qualcomm, insieme si occuperanno della componente digitale dell’evento.

Il 12 ottobre verranno svelati gli ultimi dettagli del concerto ed in via definitiva come si svolgerà l’evento. Quindi non ci resta che aspettare mercoledì 12 ottobre per carpire maggiori informazioni a riguardo.

Le uniche informazioni che abbiamo a disposizione per quanto riguarda l’evento sono il giorno e la location. La sera del 21 ottobre all’anfiteatro degli scavi archeologici di Pompei, l’ingresso è situato a Piazza Immacolata.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza e i fans dell’artista a prendere parte all’evento.