Pompei si appresta a rivivere un momento unico ed irripetibile. Manca davvero poco al concerto evento di Max Gazzè. Inizierà venerdì 21 ottobre alle 20:30.

I Pink Floyd rappresentano un’icona di stile oltre che del panorama artistico musicale globale. Max Gazzè ci farà rivivere nello stesso luogo in cui nel 1971 si è esibita la band londinese dei momenti sensazionali. Il concerto inizierà il prossimo venerdì intorno alle 20:30, in una cornice a dir poco paradisiaca e magica. Presenterà proprio i 14 brani che hanno suonato il gruppo musicale quando sono approdati a Pompei all’inizio degli anni settanta.

La tecnologia adoperata è quella della realtà aumentata. Grazie al team di sviluppatori di Tim e Quadcomm che hanno lavorato in simbiosi in tutti questi mesi. Gli spettatori presenti al concerto, vivranno uno spettacolo musicale attraverso un mero viaggio onirico.

Reso grazie all’implementazione del 5G e della realtà virtuale. Unendo nell’insieme la musica, le immagini e gli effetti scenografici. Sono presenti 14 postazioni una per ogni brano ascoltato. Basate su simboli e architetture tra le più iconiche di Pompei.

Gli spettatori infatti saranno proiettati in una dimensione inedita, che richiama la storia e l’arte dell’anfiteatro di Pompei. Grazie agli sviluppatori di Tim, inoltre sarà possibile ascoltare un brano sfruttando il 3D, basta che con lo smartphone si inquadra il palco. Garantendo un’esperienza unica nel suo genere.

“L’evento sarà fruibile sia in presenza, con prenotazione obbligatoria su piattaforma ticket one (a partire da martedì 18 ottobre). Sia in live streaming gratuito su ITSART, la piattaforma streaming dedicata all’arte e alla cultura italiana promossa dal Ministero della Cultura, disponibile su Smart TV, PC, Smartphone e Tablet”.