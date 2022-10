Mattina di terrore a Sarno: benzinaio rapinato tra la fila di clienti

Rapina ad un distributore di benzina, ieri mattina, a Sarno. Un malvivente ha preso di mira l’attività in via Provinciale Amendola, minacciando il benzinaio con un coltello per farsi consegnare il denaro. Sul posto, le forze dell’ordine: si indaga, dunque, per risalire all’identità del responsabile del colpo. Preziose, potranno essere le telecamere della videosorveglianza.

L’altro caso di cronaca

Intanto, sempre a Sarno, arrestato con l’accusa di lesioni aggravate un pregiudicato di 60 anni accusato di aver gambizzato un uomo davanti ad un bar dopo un diverbio. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha arrestato A. M., sessantenne sarnese, accusato di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo nonché di lesioni aggravate dall’uso delle armi.