Matrimonio in crisi, commerciante ricoverato si toglie la vita nell’ospedale vesuviano

Dramma a Torre del Greco per il suicidio di un uomo avvenuto nel reparto di Psichiatria dell‘ospedale Maresca. Un dramma consumatosi nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre quando un 48enne, padre di tre figli e con un matrimonio in crisi, si è tolto la vita. Poche ore prima, si era procurato ferite con un coltello e un fucile subacqueo. Soccorso, era finito trasferito in ospedale e collocato nel reparto di Psichiatria dove si è tolto la vita. Ha tirato via le lenzuola dal letto della sua stanza, le ha intrecciate come una corda e ne ha fatto un cappio che si è stretto al collo.

La salma del 48enne, commerciante di Sant’Agata sui due Golfi è stata sequestrata, anche in virtù della denunciata presentata dai familiari. Possibile che la magistratura voglia vederci chiaro sulla vicenda.