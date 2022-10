Un altro caso sospetto di listeria in Italia. E un altro uomo morto dopo aver mangiato un wurstel. Si tratta di un 80enne di Alessandria che ha mangiato dei würstel crudi di pollo e si è ammalato di meningite da listeria monocytogenes. È successo lo scorso 29 settembre, come anticipa Repubblica. Il Ministero della salute, la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l’ASL, i carabinieri del NAS e la procura di Alessandria stanno lavorando al caso.

I prodotti sequestrati

Secondo l’inchiesta in corso risulta che l’uomo ha comprato dei würstel di una grande azienda alimentare. E la presenza del batterio è stata riscontrata nei campionamenti effettuati presso uno stabilimento di produzione. Si tratta quindi di carne di pollame esposta a un’infezione batterica.