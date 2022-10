Mandragora, ritirati lotti di spinaci imbustati

Continuano le misure precauzionali per il caso della Mandragora scambiata per Spinaci. Il Ministero della Salute e i supermercati hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di spinaci in busta a marchio Il Gigante per una sospetta contaminazione da Mandragora. L’allarme è scattato dopo che causa alcune persone hanno accusato sintomi da intossicazione nel napoletano dopo aver mangiato spinaci e due persone sono state ricoverate.

Il prodotto ritirato

Il prodotto in questione è venduto in buste da 500 grammi con il numero di lotto 273 e la data di scadenza 07/10/2022, quindi già passata da tre giorni al momento del richiamo. Gli spinaci richiamati sono prodotti per Rialto Spa dall’azienda Spinerb di Colleoni Andrea & C. Snc, nello stabilimento di via Alcide De Gasperi, a Gorlago (Bergamo). A scopo precauzionale l’azienda raccomanda a chi fosse ancora in possesso degli spinaci con il numero di lotto segnalato di non consumarli e restituirli al punto vendita.

L’allerta Mandragora

Sull’allerta per la possibile contaminazione da Mandragora è scattata una notifica Rasff, ovvero il sistema di allarme europeo che notifica in caso di rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Secondo la notifica, la sospetta contaminazione da Mandragora avrebbe causato la comparsa di sintomi da avvelenamento e spasmolitici in due persone. In un primo momento però si era diffusa la notizia di una decina di persone colpite nel napoletano.