Malore improvviso durante un’immersione, morto un sub di 55 anni: accade a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove l’uomo ha accusato un malore mentre risaliva durante un’esercitazione nelle acque del Lago di Garda. L’uomo, originario e residente a Salerno, era in compagnia di alcuni amici e di un istruttore che sono stati i primi a soccorrerlo. Lo hanno poi trasferito in elisoccorso agli Spedali civili di Brescia in condizioni critiche. Dopo alcune ore, è morto.

Un’altra vittima

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, Gabriele Mambor, è morto oggi a 49 anni durante un tragico incidente in mare: Mambor, appassionato di pesca subacquea, stava facendo un’immersione quando ha probabilmente accusato un malore improvviso. Il corpo dell’ufficiale lo hanno recuperato nei pressi della spiaggia di fronte al cimitero di Crotone.

A Crotone dal 2020, dopo aver comandato il Reparto operativo di Bari, Mambor aveva già prestato servizio in Calabria, prima nei Cacciatori di Vibo Valentia, quindi al comando del Ros di Reggio. «Dire che noi carabinieri siamo al servizio dei cittadini – erano state le sue parole al momento dell’insediamento ricorda il quotidiano cittadino ‘Il Crotonese’ -. non è una frase di circostanza: il ruolo dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine è fondamentale sul territorio perché contribuisce a mantenere vivo quel patto sociale con le istituzioni».