La comunità di Sarno e Certaldo, in provincia di Firenze, sono in lutto, è morta Nunzia Morosini la bibliotecaria benvoluta da tutti. Fino alla primavera del 2021 Nunzia ha svolto le funzioni di segretaria, archivista, bibliotecaria nella città del Boccaccio. La comunità di Sarno e Certaldo, in provincia di Firenze, sono in lutto, per l’improvvisa scomparsa di Nunzia Morosini la bibliotecaria benvoluta da tutti. La donna è volata in cielo nella giornata di ieri, giovedì 27 ottobre, all’età di soli 55 anni. Fino alla primavera del 2021 Nunzia ha svolto le funzioni di segretaria, archivista, bibliotecaria nella città del Boccaccio. Appassionata della didattica rivolta ai più piccoli, scrittrice di libri per bambini, è ricordata da tutti come una donna tenace e amorevole. La notizia si è diffusa a macchia d’olio e ha lasciato senza parole e pieni di dolore tutti quelli che la conoscevano e l’amavano.

Il cordoglio del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora

Il Sindaco Giuseppe Canfora: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze e vicinanza alla Consigliera Comunale Giuliana Morosini per la scomparsa improvvisa della cara sorella Nunzia.”