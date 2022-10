Non ci sarebbero dei motivi importanti alla base di questo gesto. I carabinieri stanno indagando sul caso. Attualmente l’aggressore è in fuga.

I carabinieri della compagnia Napoli Stella, sono intervenuti tempestivamente in via Arenaccia, dopo una segnalazione di un accoltellamento che si è consumato in un noto supermercato della zona.

Dal primo sopralluogo effettuato dai militari nel punto vendita in questione, hanno stabilito che il fatto sia successo in serata. Un uomo di 42 anni in cassa aveva litigato per motivi banali, con un altro uomo. Non si conosce e nemmeno è stata stabilita la causa esatta dell’aggressione.

Al momento dell’aggressore non si hanno più tracce, perché è scappato subito dopo aver inflitto i colpi di pugnale all’uomo. Il quale è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli nel reparto Trauma Center. Attualmente è sotto osservazione, la prognosi resta riservata ma non è in pericolo di vita.

Il referto che i medici hanno consegnato al paziente è stato “erite multiple braccio sinistro con ematoma e ferite multiple in sede presternale paramediana sinistra e al torace”.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, tra acquisizione dei video del supermercato e testimoni, stanno ricostruendo l’esatta dinamica degli eventi.