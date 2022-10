Dopo i wurstel, i tramezzini al salmone. Il ministero della Salute mantiene alta l’attenzione sul batterio Listeria monocytogenes responsabile della listeriosi. In Italia l’allarme è scattato dopo un focolaio che si è verificato in diverse regioni del Paese. I casi registrati erano tutti legati al consumo di wurstel contaminati, che sarebbero stati consumati crudi. Adesso il ministero ha richiamato un altro prodotto: si tratta di tramezzini salmone e maionese.

Si tratta di un prodotto che porta il marchio “Gli allegri sapori”, prodotto dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.rl., richiamato per l’appunto per “non conformità microbiologica” in quanto è stata riscontrata “presenza di Listeria monocytogenes”. I consumatori sono invitati a non mangiare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita per procedere al rimborso o alla sostituzione entro il 10 ottobre.

Allegri Sapori ritira i tramezzini al salmone

L’azienda “Allegri Sapori”, si legge sul sito del ministero della Salute, ha disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando la «presenza di LISTERIA monocytogenes». La raccomandazione ai consumatori è quella «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022».