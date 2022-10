Dopo i wurstel, i pancake al cioccolato ora anche la Porchetta. Il rischio di contaminazione dal batterio listeria porta al ritiro della Porchetta di Ariccia Igp a marchio ‘Selezione alta qualità Iperal”. L’avviso è pubblicato sul sito del Ministero della Salute oggi 14 ottobre, per «possibile presenza di Listeria monocytogenes».

Listeria nella Porchetta, i lotti ritirati

Il produttore è Prosciuttificio San Michele srl, con stabilimento a Lesignano De bagni in provincia di Parma. le confezioni sono da 90 gr. I lotti da richiamare, si legge nel documento, sono V232134, V232703, V233395, V234224, V234230, V235970, V236049, con scadenza il 30 ottobre 2022. L’avviso «ai consumatori che avessero acquistato il prodotto» è di «non consumarlo e restituire le confezioni al punto vendita».

Listeria cosa è e sintomi

L’infezione da listeria, è provocata dal batterio Listeria monocytogenes. Questo batterio si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure, ma anche in formaggi a pasta molle, latte crudo, o in wurstel e altri alimenti confezionati. In caso di ingestione di un aliimento contaminato, la listeriosi provoca brividi, febbre e dolori muscolari (come l’influenza) accompagnati da nausea, vomito e diarrea, e i sintomi si risolvono nel giro di 1-7 giorni. Se si sviluppa la listeriosi invasiva, i sintomi variano in base alla parte del corpo infettata.