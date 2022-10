Non è stata una mattinata piacevole per l’isola turistica di Capri. Il maltempo ha creato delle cascate d’acqua. Allagata anche la famosa piazzetta. Disagi sparsi in tutta l’isola caprese.

Le piogge torrenziali sono state cosi violente da far saltare tutti i tombini, generando enormi disservizi sulla viabilità e sul transito nell’isola di Capri. A destare particolare preoccupazione, è stata una cascata d’acqua che si è riversata violentemente nei vicoli, raggiungendo anche la piazza più famosa della città.

Un mal tempo che ha caratterizzato non solo Capri, ma tutto il territorio della Campania. Particolarmente colpita è stata anche l’Irpinia, che deve leccarsi le ferite e fare la conta dei danni subiti, per il forte nubifragio che si è imbattuto in nottata. Cosi come il basso casertano e la zona vulcanica dei Campi Flegrei.

A Capri inoltre dopo i rilevi svolti, oltre alla Piazzetta, anche via Camerelle, conosciuta da tutti come la via dello shopping, è stata inondata d’acqua, mentre una colata di pioggia mischiata a fango è scesa dalle scalette di Santa Teresa. Le attività commerciali sono rimaste chiuse, l’acqua si è infiltrata nel primo piano delle abitazioni. Anche il porto di Capri ha subito notevoli disagi, interessando molto in transito marittimo della marce e dei passeggeri.

Si sono riscontrati dei rallentamenti e dei disagi anche sulla linea ferroviaria Napoli-Roma, dove in prima mattinata, i tecnici intervenuti sul posto hanno rilevato un malfunzionamento tecnico sulla medesima tratta.

Di conseguenza, il guasto ha reso indisponibile la linea, provocando lo stop per quattro treni dell’Alta Velocità, nonché un forte rallentamento della circolazione lungo tutta la tratta.