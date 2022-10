Un bambino è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto a Pofi. Secondo una prima ricostruzione il veicolo era parcheggiato con a bordo il ragazzino di 2 anni e mezzo. L’auto si è “sfrenata” ed è finita contro un muro. Le condizioni del piccolo sono parse subito molto serie e gli operatori dell’Ares 118 hanno deciso di trasferirlo in eliambulanza a Roma, all’ospedale “Bambino Gesù” in codice rosso, il più grave. Per fortuna, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della stazione di Pofi insieme ai colleghi della compagnia di Frosinone. Secondo la ricostruzione la mamma, che era nei pressi dell’auto, ha anche provato a fermarla ma è scivolata e a sua volta è stata soccorsa dal personale del 118. Per fortuna ha subito solo delle escoriazioni.