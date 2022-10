Nel periodo più difficile del caro bollette anche piccoli gesti possono fare la differenza. Ad esempio, una scelta ecologica e conveniente è sostituire tutte le lampadine di casa con e lampadine a led, che consentono di ridurre i consumi di energia e alleggerire sensibilmente le proprie bollette a fine mese senza rinunciare a nulla. Ecco come funzionano e quanto si risparmia.

Lampadine al LED, quanto si risparmia

Si stima che installare 4 lampadine led a casa comporta un risparmio tra i 50 e gli 80 euro l’anno. Secondo i dati di ACEA, una lampadina al led ha un consumo orario compreso tra i 3 e 10 watt, e nel caso degli ultimi modelli anche di un solo watt. Il risparmio di energia è del 95% rispetto alle lampadine a incandescenza, dell’85% su quelle alogene, del 60% di quelle fluorescenti e di circa la metà su quelle a risparmio energetico.

Lampadine a Led cosa sono

LED è l’acronimo di light-emitting diode, tradotto in italiano con diodo a emissione di luce. In poche parole, richiedono una quantità molto minore di energia per produrre la stessa quantità di luce. Per i più scettici, il led viene associato a una luce “fredda” rispetto alle altre tipologie di lampadine. Ma si tratta di un errore: oggi esistono in commercio tante tipologie di lampade a led, che producono luce calda o neutra e sono perfette per illuminare abitazioni o uffici (Con un costo simile rispetto a quelle a luce “fredda”).

Come cambia la bolletta

Il taglio dei costi in bolletta varia in base al gestore e ai costi sottoscritti, tuttavia è possibile fare alcune stime generali. Ad esempio con un’accensione giornaliera di 8 ore per una lampadina e un costo della corrente di 30 centesimi al Kilowatt una lampadina a Incandescenza costa 6 euro al giorno, una a led circa 50 centesimi. La differenza nell’arco di un anno supera i 60 euro, con circa l’80% di risparmio.