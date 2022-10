È da poco passata la mezzanotte, quando arriva la segnalazione di un furto nella scuola Tenente Mario De Rosa di via Umberto I a Sant’Anastasia. A intervenire i militari che riescono a bloccare il presunto ladro, un 27enne di San Giuseppe Vesuviano. L’uomo è stato trovato in possesso di un televisore, diversi detersivi e alcune merendine che erano all’interno dell’istituto.

Altra operazione a Caivano

Sequestrata in un’area condominiale di via Antica Belvedere a Caivano una pistola a tamburo marca Iver Jonson calibro 38 con 4 colpi all’interno del tamburo e una pistola semiautomatica Browning cat-6754 carica di otto colpi di cui uno in canna. Rinvenuta anche una busta con all’interno altri 10 colpi calibro 38. Per questo un 47enne del parco Verde, già ai domiliari, è stato trasferito a Poggioreale.