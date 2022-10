La resa a Pomigliano: chiude stazione della Circumvesuviana

“Considerati i gravi atti vandalici di cui è fatta oggetto, come da denuncia presentata alle competenti Autorità, la fermata di Parco Piemonte sulla linea Napoli – Nola – Baiano sarà chiusa temporaneamente alla clientela a partire da inizio servizio del giorno 20 ottobre 2022. Pertanto, dalla stessa data tutti i treni viaggiatori circolanti sulla linea Napoli – Nola – Baiano non effettueranno fermata a Parco Piemonte. La fermata è posta nel comune di Pomigliano d’Arco, servito anche dagli impianti di Pratola Ponte e Pomigliano d’Arco”. A spiegarlo è l’Eav in un comunicato social.

Dunque troppi atti vandalici: per questo motivo, chiude temporaneamente la stazione Parco Piemonte della Circumvesuviana, fermata che si trova a Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli; la stazione chiuderà a partire da giovedì 20 ottobre.