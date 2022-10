La morte di Virginia sulla Statale 268: indagato automobilista 40enne alla guida del Suv

Formalmente indagato l’automobilista 40enne alla guida del Suv che si è scontrato con lo scooter su cui viaggiavano Virginia Giordano ed il fidanzato Marzio. Per la 22enne di Sant’Egidio del Monte Albino l’impatto si è rivelato letale, mentre il fidanzato ha subito un trauma cranico e si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono in miglioramento. Alla guida della grossa auto che si è scontrata con lo scooter Sh c’era un cittadino cinese residente a Modena. I fatti domenica sera sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, all’altezza dell’uscita San Giuseppe Vesuviano – Poggiomarino.

Oggi, intanto, ci saranno i funerali della povera Virginia che domenica sera era uscita con il fidanzato soltanto per festeggiare il compleanno di lui e che nello scontro il con il Suv ha trovato la morte. Il cittadino cinese al momento è indagato per atto dovuto, ma secondo quanto appreso avrebbe tamponato il mezzo a due ruote. L’uomo ha comunque immediatamente prestato soccorso, ma per Virginia non c’era nulla da fare.