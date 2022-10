Aveva avuto in regalo una motocicletta il giorno della sua prima comunione e il video dell’evento, pubblicato su TikTok, aveva provocato lo sdegno di numerosi utenti. L’episodio era denunciato pubblicamente anche dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Ora quel ragazzino di 9 anni diventa inconsapevolmente nuovamente protagonista dei social network. In un filmato, che diversi utenti hanno nuovamente segnalato Borrelli, si vede il bambino con una pistola nei pantaloncini (anche se presumibilmente finta conta il messaggio che si vuole mandare).

«In questo video parliamo di Mattia il bimbo di 9 anni che ha avuto regalato una moto dai suoi genitori. Nella prima foto si vede come nei pantaloni tenga una pistola e nella seconda come porta le moto per strada su una ruota» – il commento di uno dei segnalanti. «Si vantano di vivere nel lusso e nella ricchezza e trasmettono poi quei falsi valori ai propri figli che utilizzano come mezzi di comunicazione in modo ignobile.

Li educano ad una bassa morale conducendoli alla strada della delinquenza. Non c’è altro rimedio, per salvare questi bambini, che allontanarli dalle loro famiglie per concedere loro una vita ed un’educazione migliori» -le parole di Borrelli.