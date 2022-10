Investito nei Paesi Vesuviani, uomo finisce in ospedale

Un 59enne di Torre del Greco è ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale del Mare di Napoli. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è stato investito mentre passeggiava in strada nei pressi di un ristorante in via patacca a Ercolano da un’auto guidata da una 34enne di Massa di Somma. Sul posto i carabinieri della locale Tenenza e quelli della stazione di Portici. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale: cosciente e vigile, non è in pericolo di vita.

Ancora sangue sulle strade, dunque, in questo caso per fortuna senza vittime né feriti gravi. Diversamente da quanto accaduto ieri sera sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. C’è una vittima, una ragazza di 22 anni. Al momento si sta cercando ancora di ricostruire i fatti.