A seguito di segnalazione circa alcuni casi di tossinfezione alimentare riscontrati nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 tra i partecipanti ad una manifestazione gastronomica in provincia di Avellino, di cui è presentata regolare SCIA tramite SUAP comunale e nel rispetto di quanto previsto dal DGRC n.318/2015, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino ha avviato indagine epidemiologica per verificare quanto accaduto.

Contestualmente l’UOC Epidemiologia e Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord in data odierna ha comunicato l’accesso di alcuni pazienti presso il Pronto Soccorso del P.O. di Pozzuoli con sintomi riconducibili a tossinfezione alimentare. Sull’episodio è chiaramente intervenuto Francesco Pennetti, presidente della pro loco di Bagnoli Irpino: “I nostri prodotti sono tutti controllati e certificati: ci dispiace per le persone che sono finite in ospedale ma non abbiamo alcuna responsabilità per l’accaduto”. Come si ricorderà, la notizia è divulgata dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove sono soccorse sette persone, sei adulti a un ragazzo di 13 anni con sintomi da intossicazione alimentare.