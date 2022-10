Intascava il reddito di cittadinanza dal 2019, ma era intestatario di 66 auto. E’ stato scoperto dalla Polizia Municipale di San Martino Valle Caudina, coordinata dal capitano Serafino Mauriello. L’indagine è scattata in seguito agli accertamenti avviati dai caschi bianchi sul veicolo trovato in possesso di un pluripregiudicato napoletano. Dalle verifiche è emerso che quel veicolo e altre macchine, in tutto 66, erano intestate a un 61enne di San Martino Valle Caudina. Di qui l’analisi dei dati forniti dall’Inps dai quali è emerso che aveva presentato un’autodichiarazione con certificato Isee pari a zero. L’ammontare della truffa è superiore ai 30mila euro. Ulteriori indagini in corso.

Altri falsi

In via Raffaele Ruggiero a Bagnoli, quartiere alla periferia di Napoli, due fratelli sono stati trovati in possesso di tre carte d’identità valide per l’espatrio con nome e foto non corrispondenti, di 45 carte prepagate, di 30 cellulari con le rispettive sim-card, 87 tessere plastificate (tipo carta di credito) in bianco con chip e banda magnetica e 10 pratiche assicurative con referti e carte di identità. Quindi, A.S. e G.S., napoletani di 45 e 39anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.