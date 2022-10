I maltrattamenti in famiglia e l’impegno dei carabinieri sono i due elementi in comune ai quattro arresti, avvenuti nella notte appena trascorsa, in un’area di 1.171 chilometri quadrati, da un capo all’altra della provincia di Napoli. A San Giuseppe Vesuviano, i Carabinieri ricevono una chiamata al 112: «Aiuto, ci sta inseguendo». Una donna di 53 anni è a bordo della sua auto, con lei c’è la figlia 35enne. Entrambe hanno denunciato un uomo. È il marito della cinquantreenne, il padre della trentacinquenne, ha 64 anni e le sta inseguendo con un’altra auto. A via Lavinaio II° Tratto, l’uomo riesce a raggiungere le sue vittime.

Le sperona, le fa accostare e scende dall’auto. Madre e figlia vengono aggredite, ma la gazzella interviene giusto in tempo per evitare che finisca in tragedia. L’uomo viene bloccato e arrestato. Le vittime se la sono cavata e solo la 35enne ha subito una leggera escoriazione alla mano destra.

A Napoli, nel quartiere Piscinola, i carabinieri della stazione Napoli Marianella invece sono alle prese con una segnalazione al 112 che parla di «persona in stato di agitazione». I militari raggiungono l’appartamento in questione dove vivono un 20enne e sua madre di 48 anni. Il ragazzo è agli arresti domiciliari e, poco prima, aveva minacciato e aggredito per denaro il genitore. La vittima racconta ai carabinieri mesi di aggressioni mai denunciate per paura o speranza che le cose potessero cambiare. Il 20enne viene arrestato e ora è in carcere in attesa di giudizio.