Inps, problemi con pensioni e Assegno Unico dei prossimi due mesi: come risolverlo

Sono molti che si lamentano del mancato pagamento. Ecco qual è il problema che ha l’Inps con gli assegni di ottobre: occhio ai documenti. Sono in tantissimi ad aver segnalato dei problemi con gli assegni Inps per un mancato pagamento. Ci sono dei problemi con l’erogazione degli assegni di ottobre.

In questi giorni l’Istituto è alle prese con i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale, ma in molti si sono lamentati per il mancato pagamento. Questo è dovuto ad un problema che l’Inps con gli assegni di ottobre. Servirà fare attenzione ai documenti: ecco perché.

Problema Inps con il pagamento degli assegni di ottobre: occhio ai documenti

Sono molti i percettori dell’Assegno Unico e Universale che hanno segnalato il mancato pagamento degli importi a cui hanno diritto. A mancare all’appello, infatti, sono i pagamenti degli assegni del mese di ottobre e il problema potrebbe riguardare alcuni documenti necessari alla ricezione degli importi.pr

I pagamenti dell’Assegno Unico vengono effettuati secondo un calendario a cadenza mensile che potrebbe prevedere date di pagamento anche diverse tra loro. Le erogazioni degli importi, infatti, possono avvenire a seconda dalla persona che li riceve, basandosi su quando è stata presentata la domanda. In base all’elaborazione dei documenti inviati per la ricezione del bonus, il sistema elaborerà i dati e assegnerà la data dei pagamenti. Questo vale per ogni mese e per tutti i pagamenti, anche quelli di ottobre.

A volte, quindi, i pagamenti da parte dell’Inps possono essere fatti anche in ritardo. In questo caso non c’è da preoccuparsi. Tuttavia, in caso questo ritardo o mancato pagamento viene considerato insolito dal percettore, è possibile rivolgersi ad una delle sedi Inps provinciali oppure contattare i relativi strumenti di servizio clienti.

Dunque, se molti percettori del Reddito Unico e Universale non hanno ancora ricevuto il pagamento non devono preoccuparsi: l’Inps non invia i pagamenti nello stesso giorno ogni mese. In questo caso non resterà fare altro che aspettare l’arrivo degli importi.

Per quanto riguarda, invece gli altri pagamenti Inps relativi al mese di ottobre, possiamo ricordarne qualcuno. Questi sono infatti iniziati il giorno 17 del mese e continueranno fino alla fine di ottobre. In particolare, il 19, 20 e 21 ottobre verranno erogati gli importi per le famiglie non percettrici del Reddito di Cittadinanza.

