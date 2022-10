L’INPS in questi giorni sta inviando una serie di e-mail a migliaia di utenti e non si tratta assolutamente di una truffa. Nonostante l’ente abbia spesso chiarito di diffidare dai messaggi di posta elettronica a suo nome, non è questo il caso. Prima di parlare della comunicazione in questione, è bene aprire una parentesi su come riconoscere e difendersi dalle truffe online.

In primis, quando si riceve una mail, bisogna fare attenzione al mittente anche se, nel caso specifico dell’Inps, basta sapere che quest’ultimo ha solo indirizzi pec. Inoltre, si deve diffidare principalmente quando vengono richiesti i dati sensibili come codice fiscale, numero di telefono, eventuali password o addirittura informazioni sui propri conti. In caso di mail sospette, queste possono essere tranquillamente segnalate come phishing o spam.

La stessa INPS recentemente ha pubblicato sul proprio sito il dossier per fare attenzione alle truffe. Qualora foste cascati nel pericolo, e può capitare a tutti, bisognerà immediatamente prendere i dovuti provvedimenti contattando la Polizia. I raggiri principali si palesano attraverso il phishing, tentativi di truffa riguardo il Covid19, chiamate telefoniche, falsi funzionari, prestiti e pubblicità ingannevoli.

L’email Inps che sta arrivando a molti

Sono in molti in questi ultimi giorni a ricevere una email dell’Inps che, come già detto, non è una truffa. Si tratta bensì della Customer Experience, ovvero, una rivelazione statistica indetta dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il campione di utenti preso in esame sarà di 550.000, al momento ne sono stati contattati 16.000, e servirà all’ente per capire come migliore il proprio servizio attraverso precise domande.

Il questionario è incentrato sull’esperienza nel 2022. Per saperne di più o chiedere di partecipare volontariamente, bisogna visitare la piattaforma ufficiale dell’INPS e andare alla sezione ‘Customer Experience 2022: compilazione in sicurezza’. Nessuna paura dunque del link nel testo della mail, sicuro e affidabile.

fonte pensioniora.it