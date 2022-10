Secondo gli accordi nel primo periodo sarà sperimentale. Si inizia con un servizio della durata di 6 mesi. Manfredi obiettivo raggiunto. E’ arrivata la conferma che questa sera inizierà il servizio di sorveglianza notturno come da protocollo, per un documento d’intesa sottoscritto e presentato lo scorso 3 agosto, tra le parti firmatarie dell’accordo troviamo: la Prefettura di Napoli, Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, Intesa Sanpaolo S.p.A., Sidief S.p.A., Aicast Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Unione Industria.

Cosi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in virtù dell’accordo precedentemente stipulato e poi attuato, si ritiene pienamente soddisfatto dell’operato congiunto e coordinato tra gli organi interessati al progetto. Inoltre in un’intervista ha dichiarato “mi sembra che gli impegni che avevamo preso sulla Galleria si stanno progressivamente mantenendo”.

La ronda notturna di vigilanza parte alle ore 20:00 e prenderà il posto del servizio locale di polizia. Tra gli obiettivi prefissati ci sono: maggiore decoro urbano, la tutela e la sicurezza dei cittadini, diminuire il tasso di microcriminalità, supporto all’unità operativa dei carabinieri e polizia e sostegno alla collettività.

Secondo il protocollo d’intesa, intorno al perimetro verrà rimpolpato il circuito di videosorveglianza, il cui materiale video e le immagini saranno sin da subito fruibili dalla centrale operativa della questura, mediante un collegamento di ultima generazione.

Un primo passo verso la riqualificazione del proprio territorio sostiene la Prefettura di Napoli. Secondo l’intesa a breve dovrà esserci una chiusura parziale della galleria, cosi da agevolare il servizio notturno di vigilanza. Dopo la messa in sicurezza si pensa anche ad interventi di carattere murario, in programma infatti c’è il restauro della pavimentazione, il restauro della copertura e la messa in sicurezza delle porzioni architettoniche.