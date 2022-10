Che cosa sta succedendo alla quattordicesima e che cosa cambia per i pensionati? Come sappiamo la tredicesima arriva nel periodo di Natale ma proprio a luglio viene pagata la quattordicesima. La quattordicesima è una prestazione economica extra che aiuta proprio il pensionato nel periodo di luglio e quindi nel periodo delle vacanze per potersi concedere qualche cosa in più.

Stangata sulla quattordicesima

Ma sulla quattordicesima arriva una vera e propria stangata. Vediamo che cosa sta succedendo. Il fatto è che questa stangata arriva proprio nel momento in cui i pensionati hanno più difficoltà ad andare avanti a causa dell’inflazione. E quindi diventa una stangata ancora più pesante. La quattordicesima mensilità spetta proprio ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni di età. Se per molti pensionati la quattordicesima viene pagata a luglio per tanti altri invece viene pagata a dicembre insieme alla tredicesima. È importante capire che la quattordicesima viene erogata soltanto se il reddito complessivo è entro il doppio del trattamento minimo INPS. La quattordicesima vale 655 euro se si hanno almeno 25 anni di contributi.

Cosa succede e perchè scatta la restituzione

Invece la quattordicesima vale 437 euro se i contributi sono fino a 15 anni. Ma un problema sta sorgendo in merito alla quattordicesima del 2020. Infatti la quattordicesima del 2020 è stata corrisposta erroneamente a tanti pensionati. Quindi l’INPS sta provvedendo proprio a recuperare la quattordicesima del 2020 da tutti quei pensionati che l’abbiano ricevuta indebitamente. In realtà il pensionato non ha fatto nulla di male perché ovviamente la quattordicesima gli è arrivata e lui l’ha spesa. Ma sulla quattordicesima c’è sempre una precisazione da fare. Infatti la quattordicesima arriva sempre in via provvisoria.

Come funziona la restituzione

È importante notare come anche nel cedolino di giugno che annuncia la quattordicesima mensilità per il mese successivo è proprio riportata la dicitura secondo la quale la quattordicesima mensilità è erogata in via provvisoria e di conseguenza per l’INPS è sempre possibile richiederla indietro. Tuttavia richiedere indietro cifre ai pensionati proprio in un momento così duro e così drammatico sicuramente non farà piacere perché, anzi i propri pensionati speravano in qualcosa in più in questo periodo dell’anno contraddistinto da rincari fortissimi. Infatti proprio a causa dell’inflazione tanti pensionati non stanno riuscendo ad andare avanti. Il nuovo Governo Meloni sarà chiamato a varare una riforma delle pensioni che aiuti davvero i pensionati più in difficoltà. Ma il problema è che non si sa se ci saranno le coperture per farlo.

