Incidente sulla Statale 268: una vittima allo svincolo di San Giuseppe Vesuviano

Serata tristissima, quella di ieri, sulla Statale 268. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni si è verificato un incidente poco prima dello svincolo di San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. Una persona sarebbe morta: si tratterebbe di una giovane donna che viaggiava con un ragazzo. Da chiarire tutto: dalla dinamica a cosa sia accaduto e se fossero coinvolti altri veicoli. Molti testimoni parlando di un corpo a terra coperto da un lenzuolo bianco. Sarebbe gravissimo anche il ragazzo.

Il traffico è finito rallentato per oltre un’ora in direzione Angri, proprio all’altezza dove la strada Statale passa da due a una corsia, un tratto molto delicato e che già in passato è finito per essere teatro di sinistri. Sul posto le ambulanze e le forze dell’ordine, ma al momento si conosco pochi particolari su quanto accaduto.