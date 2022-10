Incidente nell’Agro Sarnese: dopo Serena muore il cugino Michele

La comunità di Castel San Giorgio si risveglia nuovamente con una tragica notizia. Dopo Serena, 20 anni, morta in seguito all’incidente avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre tra una Volkswagen e una Fiat, è morto anche il cugino 22enne, Michele Ambrosino, arrivato all’ospedale di Nocera Inferiore in condizioni critiche. L’intera città di Castel San Giorgio si stringe nuovamente attorno alla famiglia dei due giovani cugini scomparsi. Insomma doppio dolore per la cittadina del Salernitano.

Ieri si era spenta la piccola Serena, a darne notizia la sindaca di Castel San Giorgio con un manifesto social listato a lutto. Serena era originaria di Scafati e con la famiglia si era trasferita da qualche anno. Purtroppo l’impatto non ha dato scampo nemmeno al cugino: una tragedia enorme.