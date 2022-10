Incidente con lo scooter, marito e moglie ​in eliambulanza in codice rosso

Schianto sulla Fondovalle Ufita nel comune di Flumeri. Due coniugi, un carabiniere di 46 anni che presta servizio alla Compagnia di Ariano Irpino e sua moglie di 45, sono rimasti feriti nell’impatto. Erano a bordo di uno scooter che si è schiantato contro un’auto. Marito e moglie residenti ad Ariano Irpino sono stati trasportati all’ospedale Moscati in codice rosso. Per il 46enne è stato necessario il trasporto in eliambulanza. I due coniugi procedevano in direzione del Tricolle quando all’improvviso si è verificato l’incidente. Lo scooter è impattato contro la vettura di un giovane operaio. Agli agenti del Commissariato di Ariano Irpino il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Ancora un grave incidente, dunque, sulle strade della Campania. La speranza è che la coppia possa salvarsi nonostante le condizioni siano considerate gravissime. Appena ieri la morte della giovane Serena a Castel San Giorgio, nell’Agro Sarnese.