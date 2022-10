L’incendio è avvenuto questa notte nell’ex casa di riposo . E’ intervenuta sul posto la camionetta dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Attimi di paura a Pompei. E’ stato tratto in salvo un uomo senza fissa dimora.

Il rogo si è generato in una struttura abbandonata di Pompei, situata precisamente a Via Plinio. Che non molto tempo fa ospitava gli anziani ed era adibita a casa di riposo. Momenti di scoramento per il vicinato che subito hanno chiamato le forze dell’ordine.

L’incendio ha interessato tutta la struttura, per fortuna che sul posto sono giunti i vigli del fuoco, che hanno prontamente spento il focolare. Mentre i carabinieri hanno fatto presidio fuori la struttura, per allontanare le persone che camminavo adiacentemente in loco.

Inoltre i vigli del fuoco hanno setacciato l’intera area, trovando in uno degli stanzoni un uomo senza dimora, che si era introdotto clandestinamente per trovare un rifugio temporaneo in quell’edificio.

I pompieri e le forze dell’ordine, capendo l’entità del pericolo a cui andava incontro, si sono subito attivati per farlo uscire dal suo interno. Le uniche informazioni di cui si dispongono sull’uomo: è di origini russe e si era introdotto per ripararsi dal freddo e della pioggia. Stava dormendo al primo piano della struttura.

La struttura già precedentemente resa non più disponibile alla collettività e abbandonata al proprio destino, è stata posta anche sotto sequestro. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto, non si esclude la pista dell’incendio doloso.

Seguiranno ulteriori riscontri o aggiornamenti su questo caso.