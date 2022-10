Incendio distrugge appartamento: palazzo evacuato

Un incendio ha completamente distrutto un appartamento al nono piano di un palazzo di via Campane ad Avellino. Il rogo si è sviluppato in serata. In quel momento non c’era nessuno in casa. Paura nello stabile. I condomini sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti con autobotte e autogrù. Il fumo ha invaso alcuni piani del grattacielo. Un corto circuito alla base del rogo. Si sono vissuti momenti di paura, fino a quando l’incendio non è stato domato dai caschi rossi. La casa è stata dichiarata inagibile.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale. Le persone sono rientrate nelle rispettive abitazioni dopo un paio d’ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti.