Decollano ad ottobre i prezzi dell’energia, con l’elettricità che sul mercato libero quadruplica rispetto a ottobre 2021 registrando un aumento del +329%, mentre nel mercato tutelato la luce aumenta del 91,5%. Non solo. Dai calcoli operati dal Codacons sulla base dei dati forniti dall’Istat sull’inflazione (ormai al 12%), emerge l’aumento enorme non solo delle bollette, ma anche degli alimentari. Scatta così l’allarme consumi in Campania, con le famiglie che hanno in parte già iniziato a tagliare gli acquisti e ancor più li taglieranno. La prospettiva è quella di un Natale di austerity, mentre le imprese già stimano un calo del

fatturato di circa 450 milioni. Ma andiamo con ordine.



LE BOLLETTE ELETTRICHE RECORD: +660 EURO IN UN ANNO.

Gli aumenti record delle bollette incidono come un macigno sulle tasche delle famiglie. Solo per la luce, spiega il Codacons, la spesa di una famiglia tipo raggiunge nel 2022 i 1.782 euro, oltre 660 euro in più rispetto alla spesa sostenuta nel 2021, mentre per il gas occorrerà attendere le nuove tariffe per il mercato tutelato che saranno comunicate tra pochi giorni da Arera. Basti pensare che i panificatori napoletani denunciano incrementi

di bollette di luce e gas tra il 700 e l’800%, con bollette che sono passate da mille a 7-8mila euro.