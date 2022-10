La pallina non rimbalza come dovrebbe si teme in uno slittamento del torneo Atp250 di Napoli. Problema di natura umana? Oppure è semplicemente colpa delle piogge degli ultimi giorni? Fatto sta che la prima giornata di qualificazioni è stata rinviata.

Dopo aver provato più e più volte a far rimbalzare la pallina da tennis sul manto blu. I tennisti che dovevano prendere parte nella prima giornata del torneo hanno dichiarato forfait, reputando inaccettabili le condizioni di gioco. Si sarebbero dovuti disputare i primi otto incontri della competizione.

Per gli organizzatori è stata una doccia gelida. Doveva essere un torneo di pregevole caratura e fascino, si è trasformato in un vero incubo per loro. Lo stadio è stato costruito in una posizione di assoluto prestigio, adiacentemente al lungomare Caracciolo. Una struttura di enorme portata in una zona con un’alta densità abitativa.

Dopo aver appreso la notizia, il Tennis Club Napoli, esprime in un comunicato il suo rammarico sulla vicenda: “Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio”.

Dopo essersi accertati e aver svolto tutte le verifiche dovute, si sono avviati i contatti con le strutture nei comuni adiacenti. Per fortuna che il Tennis Club di Pozzuoli, ha dato il via libera per fare in modo che la manifestazione si svolgesse sul proprio campo da gioco.

Attualmente il Torneo Atp 250 di Napoli si disputerà a Pozzuoli, con la speranza che i problemi di natura tecnica all’altro campo si sistemeranno nella giornata di lunedì. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.