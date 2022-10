Fanno discutere le affermazioni, a mezzo social, del coordinatore cittadino della sezione Fratelli D’Italia di San Gennaro Vesuviano che attacca in modo sconsiderato la Senatrice a vita Liliana Segre. Come molti hanno notato, il coordinatore Domenico Malaspina, che nell’ultima tornata elettorale non ha mancato di postare foto affiancandosi ai neoeletti Michele Schiano e Marta Schifone, preso forse dalla troppa febbre da propaganda dopo il discorso a Palazzo Madama della Senatrice, sotto alcuni post che trattano l’argomento così scrive:

“Appena eletto l’On . La Russa già hanno abboffato la wallera loro, il fascismo, la marcia su Roma e Liliana Segre la danno per donna eccezionale: ma che ha fatto? S’è scanzat a mort??”

Le repliche

Parole inaudite, nei confronti di una Donna, una Senatrice, una bambina sopravvissuta a quelli che sono gli anni da non dimenticare per le atrocità commesse e che siano sempre e costantemente da monito.

La Vicepresidente della sezione e Consigliera Comunale, Maria D’Avino e le quote rosa che hanno collaborato attivamente alla fase preinaugurale della Sezione sangennarese da parte loro, condividendo il disappunto con altri componenti in merito chiariscono:

“Appartenere ad un Partito politico, quale Fratelli D’ Italia, abbracciarne ideali e programmi, credere negli obiettivi della destra sicuramente non vuol dire dimenticare la storia, denigrare una Senatrice o qualsiasi altra persona che abbia una diversa visione politica: non vuol dire dimenticare la Storia o cambiarne il senso.

La presa di distanza

S’è scanzat a mort? È una frase/domanda che potremmo tranquillamente definire aberrante e che sicuramente rafforza la volontà, maturata nel tempo, di dissociarsi e prendere distanze dalla figura del dottor Malaspina ritenuto non idoneo, e per linguaggio e per atteggiamenti, a rappresentare quelli che sono gli ideali del partito, ma anzi si corre il rischio di apparire agli occhi della cittadinanza anche dei paesi limitrofi, come irrispettosi e dall’ atteggiamento che rasenta il fanatismo di cui FdI ne ha da sempre preso le distanze.

Un atteggiamento, quello del coordinatore cittadino, che è stato già più volte attenzionato dai cittadini Sangennaresi stupiti per lo più sempre dai social dove in campagna elettorale non si è di certo sentita la mancanza di volgarità e incitamento all’odio verso altri partiti: una strategia che, dati alla mano, ha fatto registrare un notevole flop facendo posizionare FdI dietro Forza Italia all’interno del quadro della coalizione.

Una situazione che ora, alla luce degli ultimi accadimenti, non può passare inosservata e non può non condurre ad una severa presa di distanze”.

La questione non si esaurisce qui: sarà chiesto un incontro con i vertici provinciali del partito per chiedere chiarimenti ma soprattutto in previsioni future.