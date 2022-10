Il Centro Sociale Anni d’ Argento riprende con  laboratori creativi, tra cucito, manualità e tanta socialità

Da qualche giorno sono ripresi i laboratori degli anziani del Centro Sociale Anni d’Argento dopo un periodo di pausa e ridotta partecipazione sulla scorta della pandemie e relative restrizioni. Questa mattina le nostre evergreen, armate di macchina da cucito, ago, uncinetto, filati di cotone, stoffe,pizzi e merletti hanno cominciato a creare con le loro abilissime mani dei veri e propri capolavori della tradizione del ricamo .

Tutte le creazioni andranno, attraverso varie iniziative, vendute ed il ricavato come sempre donato in beneficenza :

Come il premio che sarà estratto successivamente alla serata del 31 ottobre, sorseggiando i biglietti venduti in occasione della pizza di beneficenza, una tovaglia ricamata sempre dalle sapienti mani delle nostre Anziane.

A loro la Consigliera Delegata alle Politiche agli anziani, Angela Manzi, dedica un pensiero :

“Orgogliosa di poter “interagire” da quattro anni a stretto contatto con loro, di collaborare alle varie iniziative, di recepire le loro istanze come quelle di tutti gli anziani di Palma Campania, che personalmente arricchiscono tanto, creandosi un rapporto che va oltre la politica, un rapporto da “ enorme famiglia allargata”.

Colgo l’ occasione per ringraziare il Sindaco Nello Donnarumma per avermi affidato tale delega in cui prima di tutto ci si mette il cuore,la pazienza e tanta voglia di fare.

Gli anziani sono la Nostra ricchezza e non smetterò mai di ribadirlo, una ricchezza fatta di insegnamenti e valori, pilastri portanti per le generazioni presenti e future.

Ora siamo in fase di preparazione di molte iniziative ed eventi che nei prossimi mesi uno dopo l’ altra saranno messe in campo.”