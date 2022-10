Il calendario dei pagamenti Inps di ottobre: tutte le date

Con l’inizio del nuovo mese ecco il Calendario dei Pagamenti INPS del mese di Ottobre 2022, un articolo in cui andiamo a vedere le date di pagamento dei più importanti servizi erogati dall’INPS come RDC (Reddito di Cittadinanza), Pensioni, Assegno Unico, Naspi, insomma tutte le prestazioni erogate dall’INPS in favore dei lavoratori, cittadini e pensionati, vedremo inoltre le eventuali novità nell’ambito di questi pagamenti.

CALENDARIO PAGAMENTI INPS OTTOBRE 2022, DATE, SCADENZE E IMPORTI

L’INPS negli ultimi 10 anni è diventato il principale ente Italiano che eroga moltissimi servizi sotto forma di “sostegno al reddito” ma non solo, nato agli albori come ente per la gestione e il pagamento delle Pensioni, nel corso dei decenni si è evoluto sempre di più, fino ad arrivare ad oggi, dove riveste un ruolo fondamentale per l’economia del paese, basti pensare al solo pagamento di milioni di pensioni ogni mese, il pagamento del reddito di cittadinanza a milioni di famiglie, il pagamento dell’Assegno Unico o della Disoccupazione.

Insomma è facile comprendere come oggi l’INPS sia fondamentale per le sorti del nostro paese.

Tornando al caldendario dei pagamenti previsti per il mese di ottobre 2022, vediamo di seguito quali sono le date da sapere in merito alle singole prestazioni erogate dall’ente:

1-7 ottobre 2022 – Pensioni di vecchiaia e prestazioni di invalidità di ottobre 2022, comprese degli aumenti previsti per la rivalutazione anticipata;

– Pensioni di vecchiaia e prestazioni di invalidità di ottobre 2022, comprese degli aumenti previsti per la rivalutazione anticipata; tra l’1 e il 13 ottobre 2022 – Arretrati assegno unico per coloro che non percepiscono il Reddito di cittadinanza;

– Arretrati assegno unico per coloro che non percepiscono il Reddito di cittadinanza; fra l’8 e il 16 ottobre 2022 – Naspi comprensivo del bonus 200 euro per chi possiede i requisiti richiesti;

– Naspi comprensivo del bonus 200 euro per chi possiede i requisiti richiesti; 15 ottobre 2022 – Reddito di cittadinanza e Pensioni di cittadinanza per il primo pagamento, anche per chi ha fatto il rinnovo;

– Reddito di cittadinanza e Pensioni di cittadinanza per il primo pagamento, anche per chi ha fatto il rinnovo; dal 17 ottobre 2022 – Arretrati assegno unico su Reddito di cittadinanza;

– Arretrati assegno unico su Reddito di cittadinanza; dal 23 al 27 ottobre 2022 – Stipendi Noipa per i lavoratori della Pubblica Amministrazione;

– Stipendi Noipa per i lavoratori della Pubblica Amministrazione; dal 23 ottobre al 31 ottobre 2022 – Bonus Irpef (ex Bonus Renzi) su Naspi e Dis-Coll;

– Bonus Irpef (ex Bonus Renzi) su Naspi e Dis-Coll; 27 ottobre 2022 – Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza per chi attende la ricarica ordinaria;

– Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza per chi attende la ricarica ordinaria; tra il 28 ottobre e il 31 ottobre – Assegno unico su Reddito di cittadinanza riferito al mese di settembre ed eventuali arretrati;

– Assegno unico su Reddito di cittadinanza riferito al mese di settembre ed eventuali arretrati; tra il 2 e l’8 novembre 2022 – Pensioni di vecchiaia e prestazioni di invalidità civile

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni ricordiamo che sono iniziate già sabato 1 ottobre e seguono questo ordine alfabetico:

sabato primo ottobre (mattina): pensionati con cognome A e B;

lunedì 3 ottobre cognomi con la C e D;

martedì 4 ottobre cognomi con le iniziali da E a K;

mercoledì 5 ottobre cognomi da L a O;

giovedì 6 ottobre cognomi da P a R;

venerdì 7 ottobre iniziali da S a Z.

Per quanto riguarda il pagamento dell’Assegno Unico ricordiamo che sono previste due date di pagamento, vediamo di seguito quali sono:

da lunedì 17 ottobre i pagamenti Inps per le persone che hanno fatto tempestivamente richiesta del contributo mensile a gennaio e febbraio 2022;

alla fine del mese qualora la richiesta sia stata fatta a settembre. In questo caso peraltro non spetterà alcun arretrato, che infatti si applica soltanto in caso di inoltro della domanda entro lo scorso giugno.

fonte miuristruzione.it