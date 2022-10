Il Governo Meloni entra nel vivo della sua attività e prepara novità molto positive per le famiglie italiane. Come ben sappiamo le famiglie italiane sono stremate dall’aumento delle bollette ma soprattutto dall’aumento generale dell’inflazione. L’inflazione è arrivata ad un mostruoso 12% e questo significa che i risparmi si stanno erodendo ad un ritmo folle e che il potere d’acquisto è crollato. Vediamo i forti aiuti di Giorgia Meloni.

Bonus bollette senza ISEE: bella novità

Il bonus bollette viene rivoluzionato da Giorgia Meloni proprio per aiutare maggiormente le famiglie ma i bonus più forti sono quelli per le famiglie con figli.

Innanzitutto partiamo dal bonus sociale sulle bollette creato dal Governo Draghi. Il Bonus sociale fino ad oggi poteva essere percepito solo dalle famiglie con un ISEE entro i 12000 euro, dai beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza, dalle famiglie con un ISEE di 20.000 euro e con 4 figli e dai malati legati a macchine salvavita energivore. Oggi però tutto questo con il nuovo governo cambia. Infatti sparisce il requisito dell’ISEE e arriva quello del reddito. Il nuovo governo assicura che così molte più famiglie potranno averlo e soprattutto che sarà maggiormente focalizzato su chi effettivamente ha più bisogno. Ma gli aiuti più forti sono per i figli.

Aiuti forti alle famiglie con figli a carico

Sono proprio le famiglie con i figli che stanno patendo maggiormente questa inflazione. Le famiglie con figli devono mantenere più persone ed hanno spese molto forti e quindi andare avanti diventa difficile. Giorgia Meloni ha pronti una serie di aiuti. Innanzitutto si parte col potenziamento dell’assegno unico. Infatti l’assegno unico ha debuttato nel 2022 e prevede una cifra fissa mensile erogata in base all’ISEE e al numero dei figli. Fino ad oggi le somme erogate non sono state molto alte. Il governo Draghi aveva previsto un aumento dell’8% legato proprio all’inflazione. Ma Giorgia Meloni ha portato questo aumento al 50% e quindi nel 2023 le famiglie potranno avere fino a 300€ a figlio mensili.

Nuovi bonus figli e quoziente familiare

Ma due forti novità del governo saranno il quoziente familiare e i bonus aggiuntivi per i figli come i nidi gratuiti per tutti. Col quoziente familiare le tasse saranno abbassate in proporzione dei familiari a carico. Quindi per chi ha famiglia, specie se numerosa, le tasse possono ridursi molto. Inoltre sono previsti bonus aggiuntivi per i figli. Uno sarà sicuramente quello per l’asilo nido mentre gli altri non sono ancora tati chiariti.

fonte ilovetrading.it