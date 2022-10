Le famiglie con i figli a carico sono stangate dai terribili aumenti delle bollette. Le bollette in questo mese sono aumentate del 60% e persino fare la spesa al discount è diventato costosissimo. Quindi le famiglie si chiedono concretamente come andare avanti ma dal nuovo governo meloni arrivano notizie positive sul fronte dei bonus.

Bonus di 150 euro torna a dicembre contro la stangata

Molti polemizzano con i bonus perché li definiscono misure assistenzialistiche. Eppure i bonus oggi sono assolutamente fondamentali alle famiglie per andare avanti e proprio per questo i nuovi bonus promessi dal governo meloni si annunciano come particolarmente preziosi. Vediamo che cosa sta succedendo. Come sappiamo il governo Draghi aveva proposto il bonus da €200 che ormai quasi tutti hanno già percepito. Ma oltre al bonus da €200 il governo Draghi ha anche varato un bonus da €50 proprio per il mese di novembre. Questi aiuti sono sicuramente preziosi ma sono anche troppo limitati. Proprio per questo il nuovo governo Meloni dovrebbe mettere in campo un nuovo bonus €150 proprio per il mese di dicembre.

Bonus anche per i i figli a carico

Probabilmente sarà chiamato bonus bollette extra o con un altro nome che faccia riferimento alla stangata delle bollette. Ad ogni modo si tratta di una riproposizione del bonus di €150 di novembre anche nel mese di dicembre. Tuttavia si parla con insistenza anche di nuovi bonus per le famiglie con i figli a carico. Infatti sono proprio le famiglie con i figli a carico quelle ad essere più penalizzate dalla fortissima inflazione. Quando una famiglia ha dei figli a carico le bocche da sfamare sono tante e ormai si fa veramente fatica ad andare avanti. Teoricamente la Meloni potrebbe unicamente imboccare la via dell’aumento dell’assegno unico del 50%, ma alcuni sostengono anche che ci dovrebbe essere un bonus extra.

Il bonus extra per i figli, oltre ad aumento AU

L’aumento dell’assegno unico del 50% farebbe salire la cifra a €300 per ogni mese e per ogni figlio per gli isee più bassi ma, appunto, non si escludono anche aiuti aggiuntivi. Ad ogni modo già soltanto avere 300 euro al mese per ogni figlio sarebbe veramente una svolta per le famiglie e specialmente per quelle numerose. Ma come qui su I Love Trading stiamo sottolineando da tempo, il rischio in Italia è proprio quello che uno stato sociale troppo assente e che continua a non aiutare i poveri, finisca per creare tensioni sociali ingestibili.

